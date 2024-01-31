因模擬事故現場發生化學品災害，搶救人員處理時均適配正確裝備及化學防護衣，以防止化學品擴大污染。(圖／金門縣消防局提供)

搶救人員進行人命搜救、射水搶救、化學品洩漏防護與偵測，演練過程逼真。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局昨(30)日於金門酒廠廢水處理廠舉行搶救演練，由第一大隊及所屬分隊動員各式救災車輛7車、職義消19人，並結合金酒公司自衛消防編組人員共同投入參演，藉由廠區員工執行初期的應變作為，降低災害帶來的衝擊；演練結束後並進行工廠及化學品災害管理與知識分享及探討，期藉此提升消防人員面對工廠及化學品災害搶救的能力，以及廠區相關人員的應變能力，進一步強化地區工廠自衛消防編組的運作，以保障金門重要的經濟資產的安全。

消防局指出，此次搶救演練之項目為「人命搶救」、「穿戴合適之防護裝備」、「化學品濃度檢測」、「除汙走廊架設」、「無人機偵查」及「大隊幕僚機制」等6大主題；演練情境假定為金門酒廠廢水處理廠內部的加藥機室，因施工不慎起火燃燒，現場存有大量氫氧化鈉、聚氯化鋁等化學品，並有1人受傷情形。

消防局說明，災害演練初期，由金酒現場員工啟動自衛消防編組，進行初步的滅火、通報、避難引導、急救處置及安全防護等應變作為；救災車組抵達後，由專人提供初期指揮官場內化學品危害資訊及危害辨識卡(H-Card)等搶救之必要資訊，指揮官並依照消防機關配合執行危害性化學品災害搶救指導原則劃定警戒區域後，指揮搶救人員進行人命搜救、射水搶救、化學品洩漏防護與偵測。第一大隊抵達後，隨即成立火場指揮所，接續執行緊急事故指揮機制及火場安全管理，並出動無人機進行現場環顧偵查，以提供救災戰術之參考。

消防局另強調，因模擬事故現場發生化學品災害，搶救人員處理時均適配正確裝備及化學防護衣，對於接觸到化學品的被救出人員、搶救人員、裝備、器材及車輛也均執行除汙程序，以防止化學品擴大汙染。

消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，金門酒廠承載著地區的經濟命脈，是金門最珍貴的資產，故此次的消防演練不僅在強化消防單位的專業能力，更重要的是讓金門酒廠的員工能在災害發生當下發揮自衛消防編組的功能，以降低人命傷亡及財產損失，共同為守護金門縣的金雞母努力。

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