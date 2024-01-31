大陸一名女大生分享，寒假回老家，每天宅在家懶得洗頭，最後竟長達10天沒洗頭，某天起床發現頭皮一摸就痛，趕緊衝去洗頭，結果頭髮瘋狂掉，讓她很擔心自己會因此禿頭，引起網友熱議，不少人看呆直呼，到底怎麼做到10天不洗頭，一般超過3天就會覺得頭超油，難受到想洗乾淨。

大陸一名女網友昨天在小紅書上分享，大學已經開始放寒假，她買到車票就立刻返鄉，過去幾天在老家當米蟲超快樂，也讓她懶出新的境界，想著沒人約她出門，她懶到10多天不洗頭髮，平常洗臉也都用水隨便沖一下就好。

女網友表示，某天起床搔了一下頭，突然覺得頭皮很痛，趕緊衝到浴室洗頭，結果看見自己的頭髮一撮撮掉下來，數量十分驚人，讓原PO深怕自己會因此禿頭，所以接下來的幾天都乖乖洗頭，但掉髮狀況仍未改善，讓她很感到很焦慮。

貼文引起網友討論，「很好奇到底是怎麼忍到10天不洗頭，頭都不會癢嗎」、「我大概3天不洗頭就會受不了，頭皮又油又癢」、「經常洗頭似乎真的可以防掉髮」、「這麼長時間不洗頭不難受嗎？我大概2到3天沒洗就會瘋掉」。