苗栗看守所30日舉辦面對面懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所25日舉辦電話懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所30日舉辦面對面懇親活動，特別邀請汽球天使到場表演摺汽球秀。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所30日舉辦面對面懇親活動，特別邀請書法名家揮毫寫春聯。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所以往春節前夕都會安排收容人與親屬懇親會，今年更創新例，邀請書法家寫春聯、氣球達人做造型氣球，也有「卡通人物」供來賓打卡，打造不同以往的懇親會場，讓收容人感受與外界相同的年節氛圍。

農曆春節將近，苗栗看守所30日舉辦面對面懇親活動，特別貼心用警備車運載家屬進出會場，以免高齡或行動不便的家屬上下樓梯不便。家屬們一進會場目光就被當場揮毫送春聯活動所吸引。原來苗栗看守今年突破傳統，特別邀請書法名家羅永昌、陳寶旭，現場揮毫寫春聯分送家屬，家屬接獲春聯喜樂之情溢於言表，懇親會場並安排氣球達人林育丞與家屬互動製作造型氣球，增添面對面懇親現場的溫馨熱鬧氣氛。

苗栗看守所長黃正勇在懇親會場向家屬及收容人拜早年，祝賀新春佳節愉快，龍來運轉，過好年。並提醒收容人珍惜與家人相處的時光，有家人的陪伴及關懷，更生之路將會走得更穩健。黃正勇並逐桌分送造型氣球給家屬，當小朋友們拿到氣球時，笑得合不攏嘴。還有收容人牽著老婆及小孩與卡通立牌拍照打卡，紀錄家人間難得相聚的幸福時光，苗所貼心準備電腦、列表機及護背機，馬上列印照片，讓家屬帶回留念。

另外，苗栗看守所已先於1月25日辦理春節電話懇親活動，收容人藉由電話筒與思念的家人話家常，讓彼此間的距離拉的更近。該所在春節前舉辦系列家庭親情連結活動，希冀收容人透過親情的接納與潤澤，能自我期許，做好準備迎向新的旅程。