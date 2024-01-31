騰訊老總馬化騰現身尾牙上台高歌

大陸科技巨頭騰訊29日在深圳舉辦尾牙年會，創辦人馬化騰粉墨登台獻唱粵語歌曲《祝福你》，但有網友發現，他身穿的紅色毛衣，在網路上只賣79.99元人民幣（約台幣350元），而且還包郵，網友開玩笑說：「小馬哥也消費降級了？」

馬化騰現身工廠尾牙上台高歌，不過網友大歪樓，瘋狂討論馬總身上的300元毛衣。有人揪出與某寶同款，網路上一件賣79.99人民幣，買家評價並不好，「穿1天就掉毛，別買」，還有網友狂酸「小馬哥也消費降級了？」

2023胡潤百富榜中，馬化騰身家達2800億元人民幣（約台幣1.2兆元），位居中國第四大富豪。

香港經濟日報報導，馬化騰當天在年會上，全面點評了騰訊旗下各個業務，指視頻號在成長過程中給了公司很多驚喜，遊戲出海有很大潛力，金融類業務要拚安全。他指出，今年騰訊雲重點發展的一大業務是人工智慧（AI）和大模型，AI是去年全行業甚至全世界的重點，騰訊已跟上第一陣列，稱不能算最領先，但是至少沒有太落後。

馬化騰表示，遊戲業務一直是騰訊利潤重要來源，騰訊號稱全球最大的遊戲公司，但在過去一年受到很大挑戰，新生代遊戲公司層出不窮，從玩法類到內容類別的轉變，騰訊一時無所適從，「友商不斷產出新品，我們就好像毫無建樹的感覺。我們也推出了新品，但沒有想像中那麼好」。

不過，馬化騰認為，遊戲出海有很大潛力，希望在軟體和遊戲研發方面橫向做透、做扎實，而不是跟其他遊戲公司或硬件廠商為敵，更關鍵的還是找對自己的主業並且聚焦，這樣才更有勝算。 馬化騰同時強調，金融類業務要拼安全，絕對不是拼快，越快越危險。