小S（徐熙娣）和許雅鈞結婚19年，婚後許雅鈞常被拍上夜店，先前還被汪小菲爆料「找姑娘」，去年許雅鈞又被拍和啦啦隊女神等一票人聚會，小S強調家庭無異狀。今(31日)她曬出一家人到峇里島旅行的照片，可見許雅鈞穿著招牌緊身衣，上面還有龍的圖樣，動作看來有些僵硬，小S則在一旁俏皮嘟嘴獻吻，引來網友笑說：「然後一堆網友又說：看她多主動，老公有多不願意，這婚姻多牽強」。

小S一家人最近到峇里島旅行，昨小S曬出泳裝照跟女兒比美，今稍早她分享在餐廳照片，寫下：「昨晚的Cave餐廳，好美~食物也很棒!happy trip happy family」，而網友大多把重點放在許雅鈞練得超壯的身材，紛紛說：「感覺姐夫的右手很想比讚」、「依舊緊身衣，這很Mike」、「老公胸好挺！」、「這麼多年過去了，Mike還是對帶有圖騰的衣服情有獨鍾」。

小S曬出和許雅鈞合影。（圖／翻攝自elephantdee IG）

結婚多年的小S常在節目裡分享和老公許雅鈞老夫老妻的互動，先前她在《此時此刻》與吳慷仁拍大尺度床戲，私下卻承認其實和老公多年沒性生活，去年週刊拍到許雅鈞深夜連趕三攤，同行友人有中信啦啦隊Passion Sisters女神陳波波，對此，小S經紀人不回應，許雅鈞僅傳了3個雙手合十的符號，陳波波經紀人則表示她不知道當晚許雅鈞會同行，是陳波波的女生朋友約吃餐廳，碰上日本料理月底要休業，所以才答應前往，否認認識許雅鈞。

小S之後上王偉忠節目，分享老公一天的作息，表示對方不僅會跟朋友聚會，也很會掌握跟孩子相處時間，早上一起床就會去烤箱，排出前一晚喝的酒精，接著去健身房、按摩，回家後剛好是小孩放學時間，聊天寒暄後便會換西裝說要出門，這類的行程數十年如一日，而許雅鈞回家後全家都已經入睡了，小S更說，像剛剛那段話不理解的人就會以為他們夫妻之間有問題，但她強調：「可是夫妻之間我們真的是很相愛的」。

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