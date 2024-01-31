頭份市長羅雪珠偕同市代會主席温宜靜等人31日赴頭份警分局尖山所慰勉113年加強重要節日安全維護工作人員辛勞並致贈慰問金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠偕同市代會主席温宜靜等人31日赴頭份警分局斗坪所慰勉113年加強重要節日安全維護工作人員辛勞並致贈慰問金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠偕同市代會主席温宜靜等人31日赴消防局第3大隊及頭份消防分隊慰勉113年加強重要節日安全維護工作人員辛勞並致贈慰問金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

為感謝警、消人員犧牲假期堅守崗位，並待命處理突發狀況的辛勞，頭份市長羅雪珠31日上午偕同市代會主席温宜靜等，前往苗栗縣警局頭份分局暨轄下頭份、尖山及斗坪等派出所，以及苗栗縣政府消防局第3大隊、頭份消防分隊等單位慰勉工作人員。

羅雪珠與温宜靜等人慰勉工作人員辛勞，並致贈慰問金，包括頭份分局6萬元、頭份派出所3萬元、斗坪派出所2萬元、尖山派出所2萬元及消防局第三大隊2萬元、消防局頭份分隊2萬元，合計17萬元。

2024年加強重要節日安全維護工作自2月1日起至2月15日止，為期15天，在此期間內，統合警察、消防、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪預防宣導，維持交通安全順暢以及確保消防安全，並積極強化為民服務之具體作為，有效回應市民面向之需求，務使民眾在年節期間「居家安心、出外放心」，平安過好年。