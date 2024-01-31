周君綾表示，過去從紅包、物資，到現在增加禮盒，許他們一個希望，能過上好年。（吳建輝攝）

疫情升溫，衝擊人民生活，防疫期間經濟弱勢民眾影響甚鉅，彰化縣玉聖社會服務關懷協會與議員周君綾連續4年發放年邁長者及弱勢人士紅包與生活物資，從第1年發放近百戶，至今已突破200戶，周君綾表示，過去從紅包、物資，到現在增加禮盒，許他們一個希望，能過上好年。

彰化縣玉聖社會服務關懷協會表示，協會成立14年以來，關注彰化弱勢家庭、獨老等醫藥費、喪葬費等議題，從疫情開始投入春節紅包、生活物資發放等，2020年疫情初開始，統整出彰化的弱勢邊緣戶大約百來戶。

從疫情發放至今，弱勢邊緣戶並沒有減少，反而增加，到今年已經發到206戶，他們針對地方村里長提報弱勢戶，避免資源重疊，而所有需要協助的弱勢或獨居，背後都有不為人知的故事，讓他們更加堅定做下去的信念。

議員周君綾表示，從疫情開始與協會合作，發放鹿港、員林、彰化市、溪湖、和美等弱勢邊緣戶生活物資、紅包等，今年開始則加發禮盒，讓這些弱勢邊緣戶感受社會的溫暖。

周君綾說，一般民眾過年收送禮盒可能在平常不過，但這些弱勢邊緣戶根本沒機會，紅包與禮盒增加年節氣息，也讓他們對生活保有一定的希望，最重要的是公私合力，讓他們在年節期間能夠得到喘息，讓每一位長者都能在新年過得溫馨、幸福。