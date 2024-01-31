金龍年伊始，全球城市小姐選拔協會台北會長張綉菊及星二代李昱欣率領去年選出的城市小姐提前為今年選拔報名熱身，選定由台南巨地花園渡假莊園開跑，希望今年能先由中、南部興起參賽風潮。

選拔協會台北會長張綉菊表示，根據以往經驗，城市小姐選拔參賽者一直都是北多於南。為了大舉往濁水溪以南擴大，因此今年賽事特別擇定由台南出發，希望南北都能響應活動，成為全台校園選拔盛事。

全球城市小姐李昱欣、吳若湄、莊語芯(圖左至右)，為今年的選拔活動搶先熱身。(戴志揚翻攝)

為此，選拔大會張如君特別派出擁有2019年城市小姐台北市第一名頭銜的侄女李昱欣，以及去年剛選出的兩名城市小姐吳若湄、莊語芯一同提前為今年的賽事活動熱身。

巨地莊園內有許多適合拍網美的景觀。(戴志揚翻攝)

「這次的熱身活動別具意義，一舉兩得」星二代李昱欣說，賽.事熱身地點選在佔地近4千坪的巨地花園度假莊園，除了為活動宣傳，同時也達到城市小姐為城市行銷的目的。

李昱欣表示，巨地莊園鳥語花香，寧靜優雅，除了擁有一棟饒具地中海風格的希臘建築外，由於佔地廣闊且莊園內就有如茵綠地，也很適合在莊園內野餐，同時拍攝年輕人最喜愛的網美照。

加上距離台南孔廟、安平樹屋及赤崁樓等景點都不遠。會長張綉菊及李昱欣都表示，這次熱身宣傳樂在其中。