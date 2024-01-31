高雄1名在砂石場當工頭的林姓男子疑擁有槍械，高雄警方鎖定他近1年多的時間，跟監蒐證，日前持搜索票攔停他的轎車，竟發現後車廂宛如「行動軍火庫」，搜出的槍械零件，可組裝出5把手槍，還有子彈50顆。

高市刑大偵查第二隊接獲情資得知，高雄1名46歲林姓男子非法持有槍械，還購買槍枝零組件改造槍枝，意圖從中牟取不法利益，組成立專案小組積極偵辦。經長期跟蒐，發現林男時常於半夜出沒在工廠，搬運不明物品，疑似借場地組裝槍枝，向橋頭地方法院聲請核發搜索票，於24日晚間持搜索票在鳥松區一處偏僻工廠外將林嫌包夾攔下，他只能乖乖配合。

搜索林嫌車輛後座發現猶如小型軍火庫，經組裝竟可組成5把手槍，其中2支槍管已貫通、子彈50顆、改造槍枝工具1批等證物，全案調查後林嫌依涉槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押，院方裁定新臺幣20萬元交保。