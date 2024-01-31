大陸女星曹璐2012年以韓團FIESTAR成員出道，但團體卻在2020年解散，隨後她決定回到大陸發展；如今她在微博發出長文宣布，參加大陸知名節目《乘風破浪2024》徵選。

曹璐30日在微博表示，自己將要參加《乘風破浪2024》徵選，文中她細數自己多年來的經歷，包括她在17歲那年就拿下央視十大新人獎，後來因緣際會下到韓國當練習生，「成為IU的師妹，2012年8月31日以FIESTAR中國成員的身分在韓國出道」。

不過，2020年合約到期後團體解散，之後曹璐又因個人選擇錯過《乘風破浪的姐姐》第一季面試，後來陸續參加3次面試都落榜，不過她仍不放棄，她認為，《乘風破浪的姐姐》這個節目就如同夢寐以求的大學，形容自己是高考的落榜生，「每年都在復讀，每年都會去爭取，今年也不例外」，因為她相信機會是靠自己爭取的，最後她指出：「我沒有公司、沒有團隊，所以希望認識我的、喜歡我的大家，幫我點讚轉發留言，這樣我才能多點熱度，因為時代不一樣了，現在熱度也是實力的一種，拜託大家了」。

貼文曝光後，粉絲也相當感動，紛紛幫忙轉發並留言鼓勵：「看看這位會唱會跳還很幽默的女子」、「看看業務能力滿分的姐姐」、「我真的覺得姐姐早就該上乘風破浪的，又有實力又努力」