英國《金融時報》報導，烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）可能遭總統澤倫斯基撤換，因為扎盧茲尼威脅到澤倫斯基的連任之路。如果消息屬實，將是俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭軍事指揮部的最大換血。

《金融時報》30日報導，據4名知情人士透露，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一（29日）提議，由扎盧茲尼改任國防顧問，但遭到拒絕。

其中2名消息人士說，澤倫斯基明確向扎盧茲尼表示，無論他是否接受新職務，都無法繼續擔任武裝部隊司令。

澤倫斯基的發言人尼基佛羅夫（Serhiy Nykyforov）和烏克蘭國防部都否認了上述消息，不過沒有做出進一步解釋。扎盧茲尼本人也未發表評論。

《金融時報》指出，現年50歲的扎盧茲尼自2021年7月擔任武裝部隊司令以來，廣受軍民愛戴，私下封他為「鋼鐵將軍」（Iron General）。根據去（2023）年12月的一份民調，88%烏克蘭民眾對扎盧茲尼有信心，相較之下，澤倫斯基只獲得62%民眾的信賴。

此外，扎盧茲尼去年11月接受媒體訪問時，曾形容烏軍戰況「陷入膠著」，被澤倫斯基和總統幕僚斥責用字不當，兩人之間的摩擦也跟著浮上檯面。

隨著俄烏戰爭即將屆滿兩年，基輔持續敦促西方盟友增援，並稱今年的首要任務是奪回制空權。烏克蘭軍事史學家日羅霍夫（Mykhailo Zhyrokhov）警告，此時若貿然撤換總司令，「將對軍隊士氣帶來非常不利的影響。」

報導指出，扎盧茲尼最有可能的接班人是烏克蘭地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky），以及軍情局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov），兩人都與澤倫斯基關係密切。