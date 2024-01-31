中國民航局未遵守「國際民航組織」（ICAO）相關規定先與我國協商，30日片面宣布取消兩岸於2015年針對M503、W122及W123三條航線達成的協議，外交部今天予以最嚴厲的譴責，強調此舉不僅嚴重損害區域飛航安全及和平穩定，並破壞台海現狀及互信，要求中國立即與我國進行協商。

外交部副發言人蕭光偉指出，根據ICAO「飛航服務規劃手冊」第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變應與所有相鄰飛航情報區協調。我國民航局是與M503航線相鄰的「台北飛航情報區」（FIR）唯一主管機關，中方事前未與我方協商，即逕行宣布改變相關飛航網絡，嚴重違反ICAO規定，更凸顯中國不負責任的威權本質。

他說，中國此次蠻橫無理的作法，以及從我國總統大選後，幾乎每日空飄偵測氣球進入我國空域，已經嚴重影響區域飛航安全及兩岸和平穩定，並涉及改變台海現狀。

外交部呼籲國際社會應予正視，共同要求中國應就新航路的實施立即與我國進行協商，以管控可能的飛航風險，否則中方必須承擔所有責任。