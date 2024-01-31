春日的大雪山美麗，可以看到櫻花盛開美景。（林業署台中分署提供／張妍溱台中傳真）

大雪山35k收費站受暖冬影響，清雅的梅花提前開放。（林業署台中分署提供／張妍溱台中傳真）

山羌在清晨散步，美得像明星登場。（林業署台中分署提供／張妍溱台中傳真）

大雪山林道49K小雪山資訊站周邊近來結出雪白霜花，天池步道染上雪白丰采；而在海拔較低、冬日暖陽照射下的35K收費站、43K遊客中心周邊山櫻花、梅花綻放出紅白艷麗花朵，有機會看到櫻花、梅花、雪花在大雪山爭奇鬥艷的浪漫景象。

位於大雪山林道49K的小雪山資訊站，海拔約2600公尺，寒流來襲時清晨時分氣溫常會達到零度，便出現植物結霜、天池結上薄冰情形，不畏寒冷的山羌及擁有豐厚羽翼的鳥兒照常出現，雪白糖霜般的地面彷彿如精心製作的舞台，動物在清晨散步，美得像明星登場。

節氣來到大寒，乍暖還寒的天氣讓大雪山充滿驚奇美景，在近期寒流來襲時，常達到近零度低溫，大雪山林道49K小雪山資訊站周邊結出雪白霜花，天池步道染上雪白丰采。

在大雪山35k收費站、43k遊客服務中心周邊嫣紅的山櫻花粉彩迎賓，而在大雪山35k收費站受暖冬影響，清雅的梅花提前開放，點點清透亮麗的白花，在粉綠色系底下別有一番風味。

繽紛多彩的景色，春暖花開之際受花蜜吸引的冠羽畫眉、青背山雀等，都是大雪山春天季節限定的樣貌，充滿活力與生機。