「富都兄弟」阿邦、阿迪、Money姊的Q版人物設計首度亮相。（甲上娛樂提供）

吳慷仁金馬封帝之作《富都青年》在台上映64天，今（31日）宣布在台票房正式破億，為馬來西亞電影創下票房紀錄，他開心表示：「謝謝《富都青年》帶我渡過難忘的拍攝，謝謝觀眾給了美好的回憶，謝謝給予富都青年鼓勵的台前幕後，期待未來的任何一部電影都能更踏實前進。」飾演弟弟阿迪的陳澤耀坦言仍對因電影跑遍各地宣傳、參加影展而備感不可思議，得知台灣票房破億後，他直說：「好想立刻飛到台灣和大家一起慶祝！因為影迷們的喜歡和支持，帶給了富都團隊最棒的禮物。心情真的好激動喔！現在好想衝去富都吃個當地美食來平復一下心情。」更感謝導演兼經紀人王禮霖的信任，以及戲裡戲外都宛如哥哥的吳慷仁照顧。

各地陸續上映後更接連開出票房佳績，李心潔第一次從演員轉換為監製身份，透露自己長期在國外發展，內心很希望能推動馬來西亞電影，努力爭取資源為馬來西亞影壇貢獻，得知台灣票房成功破億，感動地說：「台灣觀眾對《富都青年》的支持和愛戴，讓《富都青年》這部馬來西亞電影在台灣創造了一個票房的奇蹟，讓整個幕前幕後團隊的努力都獲得了巨大的鼓勵和肯定，也讓我們繼續製作好電影的心更堅定。這份感激銘記在心，謝謝。作為監製，我為我的團隊感到驕傲！」導演王禮霖過去多以監製身份參與電影製作，第一次擔任長片導演就加入破億俱樂部，他也充滿感激，「確實不容易，《富都青年》是部受到祝福與愛的電影，我會銘記這一路以來的每一個你～感恩非常！」

劇場演員出身的鄧金煌演出跨性別者Money姊，出眾表現令金馬獎評審難忘，許多觀眾也對其精湛演技印象深刻，鄧金煌感性地說：「自從接了Money姊這個角色之後，我的人生更加精彩萬分、驚喜連連。電影上映後一直被大家厚愛著，讓我感覺幸福滿滿的。現在票房破億，真的是意想不到的成績，除了謝謝，還是謝謝，謝謝大家一路以來的支持和愛護。謝謝大家！也祝大家有個幸福滿滿的新年，身體健康，心想事成。」另外，為慶祝票房破億，回饋所有支持電影的粉絲，今也宣布《富都青年》專屬商城即將於2月開站，「富都兄弟」阿邦、阿迪、Money姊的Q版人物設計首度亮相，多款周邊商品將限量發售，更多資訊請上甲上娛樂官方臉書粉絲團查詢。