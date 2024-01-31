農曆年將至，不少主婦忙著準備年菜，一名女網友分享一道簡單又可愛的料理「金魚報喜」，所需食材為馬鈴薯、蝦仁、乳酪絲、少許麵粉、蛋液和麵包粉，先將馬鈴薯泥蒸熟分成一顆顆小球，壓扁後在中間放上蝦仁和乳酪絲，最後用馬鈴薯泥將蝦仁包起來只露出尾巴，沾上麵粉、蛋液與麵包粉，下油鍋炸到金黃起鍋，就是吉祥又可愛的「小金魚」，大人小孩都愛吃，引起婆媽暴動。

一名女網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，快要過年了，很多主婦都在煩惱年菜的菜單，今天分享一個超簡單又可愛的炸物料理「金魚報喜」，首先將好市多買的蝦仁退冰，並用廚房紙巾吸乾水分；再來將馬鈴薯蒸熟，灑上適量的胡椒鹽，加入少許牛奶攪拌，變成細膩的馬鈴薯泥。

網友分享創意年菜食譜，引起婆媽暴動。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友表示，將馬鈴薯泥分成一顆顆的圓球，壓扁後在中間灑上乳酪絲，接著再把蝦子擺在正中間，之後用手將馬鈴薯泥弄成橢圓形，完整包覆蝦子，只露出蝦尾巴；最後將馬鈴薯蝦球沾上麵粉、蛋液和麵包粉，下油鍋炸到金黃即可。

女網友說，炸蝦球的溫度不用太高，大約180度左右，看到蝦球的表面變成金黃色就可以撈起來擺盤。為了讓蝦球看起來更像「小金魚」，可以用海苔剪出金魚的黑色眼珠，然後用番茄醬擠出魚鱗的花紋。

超可愛的成品引起婆媽暴動，「小金魚也太可愛」、「這個魚也太可愛了吧」、「孩子的寒假作業就做這個了」、「可愛又不複雜，感謝分享」、「好用心的媽媽！創意十足」、「超可愛的，端上桌很有面子」。