人安基金會等單位辦理「寒士吃飽30尾牙」，盼能讓弱勢族群在寒冬中能有一頓溫飽，人安羅東站與全台各站從1月29日起同步發送500元應急紅包，人安羅東站表示，除了發送應急紅包外還有「愛心年禮組」，但尚缺2成經費，盼各界可以奧援。

人安羅東站表示，近來寒流急凍全台，寒風刺骨，無家可歸的街友及家徒四壁的寒士處境更顯淒涼，為讓社會溫暖傳遞到弱勢手中，人安基金會在過年前夕開始送禮活動。

愛心年禮組內容包括：三鮮開陽迎百財、福報圓滿嫩骨煲、櫻花蝦鰻魚米糕、富貴鯖魚燒、人蔘糯米雞、紅燒豬肉、精選豬肉鬆等，人安羅東站表示，年禮易保存加熱，並發放500元應急紅包，在寒冬中帶來一陣暖流，讓需要幫助的寒士都能過上好年。

人安羅東站坦言，農曆春節將至，但寒士年禮尚缺2成，各地平安站忙得焦頭爛額，也擔憂無法讓每位寒士收到新年禮，盼各界協助，讓每位寒士新年吃飽，愛心專線03-9617706。