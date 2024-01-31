李乾龍宴請國民黨新北市黨部輔選幹部，侯友宜也親自到場致意。（王揚傑攝）

李乾龍宴請國民黨新北市黨部輔選幹部，侯友宜到場向大家鞠躬致意。（王揚傑攝）

李乾龍自掏腰包發給黨工年終獎金。（王揚傑攝）

李乾龍宴請國民黨新北市黨部輔選幹部，侯友宜舉杯表達感謝。（王揚傑攝）

前國民黨祕書長李乾龍在總統大選時擔任國民黨候選人侯友宜新北市競選總部總幹事，選後侯友宜回歸新北市長職務。為感謝選舉期間新北市黨部輔選的辛勞，李乾龍以總幹事名義，今（31）日中午在板橋區宴請黨部的輔選幹部與黨工，並自掏腰包70餘萬元，發給22位每人1個月年終獎金，侯友宜也現身向黨工們表達感謝。

李乾龍說，自己這個總幹事做得不夠努力，所以擺個酒席向大家致歉，也感謝大家在競選期間全力扶持侯市長，今天的感恩餐會邀請新北市29區的所有輔選幹部，謝謝黨工同仁這段時間的努力，所以他自掏腰包70多萬，加發22位黨工每人1個月年終獎金。

侯友宜致詞時表示，感謝李乾龍總幹事和各區輔選幹部的幫忙，這次選舉他非常抱歉，沒能完成政黨輪替，在此要向大家深深一鞠躬。選舉完了，就回歸市政，他不但會加倍奉還，更會全力以赴，所以這段時間沒辦法一一到各地方向大家致謝，藉今天聚餐的機會，感恩大家的幫忙。

侯友宜說，他感恩最好的方式，就是自己努力做事，新北市2030新願景有很多事要做，捷運、都市計畫每件都要劍及履及把它做好，還有市民的大小事像汙水下水道、交通路網、環境優化、路平燈亮等，一定要把它做好。

由於侯友宜隨後還有林口區行動治理座談會，故要先行離席，他舉杯向大家表達感謝，大家也齊聲回應「侯市長，加油！」李乾龍也建議侯友宜，放下過去，專心回到新北市打拚。