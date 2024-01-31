日本熊本市長大西一史日前赴台南拜會台南市政府，台南市長黃偉哲親自接待，並與其交流政策經驗。大西一史於會中親自面謝台南市在2016年熊本地震與今年能登地震所捐贈的善款，黃偉哲也在會後贈送大西一史台南400紀念茶壺與燈會限定茶葉禮盒。

日本熊本市長大西一史日前組成七人團隊拜訪台南市政府，大西一史成為台南400年第一位拜訪台南市的日本市長。會中由台南市長黃偉哲親自接待外賓，並邀來交通局長王銘德、水利局副局長詹益欽、都發局副局長顏永坤共同交流市政經驗。

熊本市長大西一史表示，感謝2016年時熊本地震發生時前市長賴清德於地震後馬上到熊本捐助善款，本次台南市也提供善款給能登半島地震災區，大西一史代表石川縣表示衷心感謝。大西一史也感謝台南市政府的水利局、都發局與交通局職員的分享經驗，他期望往後熊本市與台南市能有更多的交流，加深彼此的友誼。

台南市長黃偉哲表示，熊本與台南有很多相似之處，包括都有台積電進駐設廠，而台積電熊本廠迅速建設並即將完工，黃偉哲肯定熊本官方的行政效率。黃偉哲也說，此次大西一史來訪，不止跟市府交流了交通、都市規劃或是水利等方面的政策，黃偉哲也當面向大西一史表達對登半島地震的關心。會後，黃偉哲贈送大西一史台南400紀念茶壺與燈會限定茶葉禮盒，並介紹2024台灣燈會及國際蘭展等活動，他邀請訪賓再度來訪。

市長黃偉哲致贈熊本市長台南400紀念茶壺 (圖片來源：台南市政府提供)

台南市政府表示，熊本市位於日本熊本縣，熊本城、熊本熊，周遭豐富的溫泉資源和美味的地方美食均享盛名。台積電於2021年宣布於熊本縣建廠，一廠即將於下個月啟用，並已規劃於當地建置第二廠。