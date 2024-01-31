周三終場，加權指數下跌145.07點或0.8%，報17889.56點，成交量降至2662.14億元；櫃檯指數上漲0.47點或0.2%，報237.08點，成交量增至1048.28億元。

年前僅剩三天，是否抱股過年？台新投顧副總經理黃文清表示，周三台股漲多修正，而美國聯準會周二起召開今年首場聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，將持續關注利率決策，以及市場留意美國、台灣企業財報，其中2月22日的輝達財報，加上中東紅海危機等國際政經情勢變局，過年期間恐存在一段程度風險，市場目前觀望氣氛亦濃厚，皆影響大盤買氣以及後續抱股意願。

黃文清認為，外資封關前減碼也屬正常，但面臨國外變數過多，並消化大廠財報，不確定因素具有一定程度風險，加上台股累積漲幅也大，尤其台積電法說後以及AI利多反應，過年期間以低持股、獲利了結方式為宜較安全，必要持股建議長線偏多的AI大題材。

分析師談蘋果出貨恐銳減，不過看好非蘋手機復甦，尤其折疊手機，富世達(6805)觸及漲停再衝天價，兆利(3548)、新日興(3376)、達邁(3645)等漲幅亮眼。功率放大器三雄宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)亦走揚。

大型股方面，權值王台積電(2330)最低至626元，收在628元，下跌14.00元或2.18%，下午法說會的聯電(2303)黑、聯發科(2454)紅；股王世芯-KY(3661)則走揚超過1.5%，股后信驊(5274)大跌超過半根跌停，嘉澤(3533)未坐穩千金位，台股維持11位千金。

周三成交量前十大，群創(3481)、緯創(3231)、菱生(2369)、聯電、亞矽(6113)、尚立(3360)、蔚華科(3055)、國統(8936)、台積電、英業達(2356)。水資源國統、IC通路尚立雙雙漲停，同為通路蔚華科、亞矽同樣帶勁；而緯創、台積電、英業達等AI題材同樣上榜；菱生挾AI Pin題材持續高檔。

光通訊族群獲資金擁簇，光聖(6442)、創威(6530)、前鼎(4908)三檔個股強攻漲停。