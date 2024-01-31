位處離島偏鄉的金門，因工作關係年輕人口外流嚴重，從而衍生出很多「隔代教養」的家庭狀況，大部分阿公阿嬤並不會注視到孫子女的牙齒健康問題，就連很多年輕父母也常忽略兒童口腔保健的重要性，往往要在小朋友蛀牙疼痛哭鬧，一連串需乖乖配合看診、治療等麻煩事發生後，才意識到問題的嚴重性。

雖說要孩童自己做好牙齒保健是件非常困難的工作，像是少吃甜食及加工品、學會正確的刷牙方式、吃完東西後一定要刷牙、正確的使用牙線、每3個月去診所定檢一次等，很多家長自己都做不到了，更何況要讓孩子乖乖照做，難道沒有更方便的方法？牙科診所醫師盧冠宇建議，定期塗氟、吃氟錠，再搭配正確的日常口腔保健，便能有效預防及控制兒童蛀牙問題。

很多家長或許會疑惑，為何要讓小孩塗抹、甚至服用有毒的化學藥物呢？ 盧冠宇解釋說，「氟化物」過量確實是毒，但適量的使用就是牙齒抗蛀的神兵利器，不但可以降低蛀牙的速度，定期回診讓專業牙科醫師塗氟，配合正確的刷牙動作，更可有效預防蛀牙的發生率，所謂利大於幣就是如此。

盧冠宇表示，塗氟就像是為每顆牙齒穿戴上一層防護罩，「氟」可抑制口中細菌生長，並加速牙齒鈣化功能，「氟」的特性能夠降低牙齒表面的溶解度，有效抑制當口內糖分被細菌代謝後而產生的酸。強烈建議在孩子們牙齒發育的階段(18歲以前)，離島地區每3個月可免費至診所作牙齒的健康檢查並且搭配塗氟，才能讓口內的牙齒們好好發育，降低蛀牙發生風險。

對於「吃氟錠」如何防蛀？ 盧冠宇說，氟錠在口中緩慢溶解，接觸已萌發的牙齒；也會透過腸胃吸收，給尚未長出正在形成的恆牙。氟化物會強化牙齒最外層的「琺瑯質」層，修復齒質，變得更堅硬更能抗蛀。氟化物也能抑制口內的嗜酸細菌。

盧冠宇建議，在刷牙後、睡覺前，讓孩子用咀嚼咬碎，或含在口中的方式，使其緩慢溶解，充分接觸牙面；若直接吞入，會減少接觸口腔中牙齒的效果。要養成習慣，持之以恆的從6個月大吃到18歲。

盧冠宇強調，吃氟錠只是防蛀的一小部份，平時仍要注重其他口腔保健環節，例如飲食習慣、口腔清潔、使用含氟牙膏、定期看牙及塗氟；40歲以前用善用牙刷，牙線兩寶、40歲以後多使用牙間刷清潔牙縫，才能真正有效防蛀。