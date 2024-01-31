今年春節共有7天連假，許多旅客趁長假機會安排出國旅遊。由於旺季旅遊需求高，容易發生機位吃緊、理想票價難尋狀況，易遊網指出，早在去年2月開放預訂今年春節機票時，就已湧現一波購票熱潮，顯見疫後民眾更加提早預訂熱門機票。

根據易遊網機票銷售數據統計，今年春節的機票預訂量較疫前成長逾3成，出國買氣相當踴躍。其中，短程線仍由國人最愛的旅遊地東京稱霸，其次為香港、大阪、曼谷與上海，長程線則以洛杉磯、雪梨、舊金山、墨爾本、倫敦預訂最熱門。

而春節是全年票價最貴的旺季檔期，而今年票價約較平日高出2～6成，使不少打算春節出國的民眾望之卻步。尤其是國人最愛的日本，東京及北海道等一線城市目前機位不僅幾近全滿，票價也居高不下，以票價中位數觀察，東京達約2.6萬元、北海道更飆破3萬元。

對於仍因預算考量猶豫是否安排出國過年的民眾，易遊網建議可優先選擇短程航點，並避開日本熱門航點，找尋漲幅相對較小航點。經查詢傳統航空公司最新票價，尚有5個最低票價2萬有找的航點，可供晚鳥旅客作為出遊安排參考。

易遊網指出，若想在東北亞旅遊，韓國票價較日本便宜許多，有避寒需求的旅客則可考慮四季如夏的東南亞城市，最熱銷、目前仍免簽、且正值涼季的曼谷為首選，已可用電子簽證入境的越南以胡志明市票價最便宜，以及華語可通的新加坡、適合短天數旅行的澳門。

不過，易遊網提醒，對於韓國、泰國、越南、新加坡、澳門等國家，春節也是重要年節，且各國放假區間不盡相同。一般而言，景點、遊樂園、滑雪場、地標商場在春節仍正常營業，但個人商家或華人餐館安排店休機率高，規畫行程時建議先查詢放假時間及營業時間。

同時，由於下周就要過農曆新年，出國人潮眾多，易遊網對此提醒規畫出國的民眾，建議提前至少3小時到機場報到，會擁有較充裕的因應時間。