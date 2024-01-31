文曄2023年第四季自結合併營收約為1897億元，季成長13%、年成長20%；合併營業利益約19.2億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約10.4億元，以加權平均股數計算稅後EPS約1.18元。

文曄2023年自結合併營收約為5945億元，年成長4%，合併營業利益約82億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約40.1億元，以加權平均股數計算稅後EPS約4.24元，相較2022年每股賺8.61元，呈現顯著衰退。

展望2024年第一季，文曄預估，基於1美元兌換31.1元新台幣假設，營收預估中位數為1700億元，年成長約42%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約15億元，稅後EPS預估中位數約1.5元。

文曄表示，度過2023年半導體市場需求下滑與庫存調整後，國際專業研調機構Gartner預期2024年半導體市場將恢復成長，並且預估2023年至2027年複合成長率達9.4%。公司持續投資於高成長的應用產品線以追求優於市場的成長性與市佔率提升，並且專注於推廣綠能、儲能、高效能等潔淨科技產品與承諾2050年達到淨零碳排，在重視永續發展中追求可持續的長期成長茁壯。