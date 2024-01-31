北埔鄉「正月十五油笐火」繞秀巒山活動將在2月24日和25日展開，北埔鄉長莊明增（中右）和客委會副主委周江杰（中左）在今天宣傳活動點燃油笐火後傳遞點火。（羅浚濱攝）

新竹縣北埔鄉「正月十五油笐火」繞秀巒山活動將在2月24日和25日展開，31日在北埔慈天宮由鄉長莊明增及客委會副主委周江杰等人宣傳今年的活動，莊明增指油笐火2000個名額已全部額滿，加碼100個名額，今年並增加油笐火攝影比賽。

宣傳活動邀請「即將成真」演出火舞，舞者裙擺被點燃火焰起舞，相當特別又賞心悅目。莊明增指油笐火已成竹縣元宵節重要節慶活動之一，元宵節晚間遶行秀巒山老街巷弄回到廟前廣場後，更有國際級表演團體馬戲之門「立方體」及「即將成真」的火舞演出，都是不能錯過的精采表演。

2月24日第一天安排「遶山花」輕旅行體驗，廟前廣場安排有油笐火手作體驗活動，還首度加入客家猜燈謎遊戲， 誰許多精彩活動表演後，晚間擎火夜遊秀巒山，點亮北埔小鎮。

報名參加活動的民眾，將頭戴主辦單位特別設計油笐火頭巾，手擎油笐火，當天晚間6時許待各村落慢慢走向慈天宮集結後，由莊明增高舉油笐火帶領大家繞行到慈天宮後方的秀巒山，穿梭北埔小巷弄，無數火把串起長長的火龍，將夜空映照的宛如白晝，場面非常壯觀。

莊明增說，為捕捉活動精彩的瞬間，今年度特別舉辦油笐火活動攝影比賽，最高可獲得獎金1萬5千元，喜歡攝影的好朋友們，千萬不要錯過，歡迎民眾元宵一同到北埔感受客庄的熱情與活力。

25日的活動在鄧南光影像紀念館舉辦米食市集搭配悠閒的草地音樂會，將特別邀請友達光電董事長所組成的薩克斯風樂團-WOW SAX進行演出，使遊客感受到獨特音樂饗宴的洗禮，更可飽食在地各式各樣精采的米食料理。

鄉公所也與鄉內民宿業者洽談提供住宿優惠，民眾報名限量的油笐火體驗，還有贈送紀

念頭巾，讓遠道而來的遊客可以同聚一堂分享快樂。活動詳情請上北埔鄉公所臉書粉絲團查詢。