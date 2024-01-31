房仲第一品牌「永慶房屋」以專業、貼近消費者需求的誠實服務，連續11年獲得「臺灣服務業大評鑑」金獎殊榮，成就房仲業唯一紀錄。2024將於雙北直營區再新展17店，擴大誠實服務量能。

永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒消費者，買賣房是人生最重大的決定，若房仲提供的資訊錯誤或偏頗，將大大提高買方買貴、賣方損失的風險，委託房仲時必須「貨比三家」，找不同品牌的房仲服務，避免單一仲介隱匿重要資訊，造成權益損失。

根據永慶房屋的統計，台北市與新北市僅2023年一年內短期交易件數就高達859件！陳賜傑分析，房屋買賣總價動輒上千萬，自住客短時間內買進又賣出情形非常少見，因此判斷這些買入不到一年又再轉售的房產當中，恐怕有不少是房市投機客聯手黑心房仲「炒短線」。

為了幫助民眾正確掌握房市短期交易狀況，永慶房屋透過大數據分析，在《永慶房仲網》與《永慶快搜app》免費提供「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」，提醒消費者注意短期炒作，避免遭黑心仲介坑殺。

大齡住宅市場交易火熱，永慶房屋2023年再推誠實服務，推廣陽台補登知識，提醒屋主爭取應有房屋價值。(圖/永慶房屋提供)

大齡住宅夯 永慶再推陽台補登公益講座

為協助消費者降低購售屋風險、保障消費者權益，永慶房屋繼「實價登錄3.0」、「兩大誠實保證」、「真房價保證」、「短期交易地圖」後，2023年永慶房屋再推誠實服務，串連雙北市里長舉辦「陽台補登公益講座」，提醒屋主爭取應有房屋價值。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，受限早期建築法規，其實有許多40年以上房屋沒有登記陽台面積，影響房屋價值。若屋主沒有及時完成陽台補登，售屋時又遇上不老實的仲介隱瞞補登相關資訊，就有可能「少賣」坪數而無故損失幾十萬、甚至數百萬元。以台北市住宅平均單價約74萬元來看，若有3坪未登記陽台面積，屋主恐怕得損失高達200萬元以上！

針對網路上流傳，若陽台經過增建、外推需要回復原狀才能進行補登作業，陳俊宏直言是錯誤觀念！只要向縣市政府工務局或建管處申請的建物竣工圖說上，有陽台事實且尚未登記面積，不需回復陽台增建或外推前原狀，也能向地政事務所申請補登，且約1個月內就可以完成申請，大大提高自身權益保障。

近年來大齡住宅市場交易火熱，優先完成陽台補登，才能確實保障房屋價值與屋主權益。永慶房屋自2023年9月開始，已舉辦超過300場「陽台補登公益講座」推廣補登知識，服務近8千人認識申請流程與注意事項，以實際行動保障消費者權益。

2023年永慶房屋再推誠實服務，串連雙北市里長舉辦「陽台補登公益講座」推廣房產知識。(圖/永慶房屋提供)