大園區三民路二段953號至929號(往桃園方向)捷運施工道路縮減。（捷運工程局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園捷運綠線施工中，配合高架橋梁工程需要，桃園市捷運工程局自去年9月起，將大園區三民路二段953號至929號往桃園方向的2車道縮減為1車道，原訂該段3月才可完工，捷運局趕在過年前超前進度，已將圍籬退縮恢復2車道通行，讓民眾在年節期間恢復便利交通環境。

大園三民路平時車流量大，大型車、轎車及機車多，三民路二段953號至929號往桃園方向，自去年9月7日起，將原本的2車道配置，縮減車道寬度調整為1車道，並掘除部分人行道改為1慢車道。

捷運工程局長劉慶豐指出，原訂3月才可完成該路段工項，經施工團隊的努力，順利趕在農曆過年前，昨日起已將圍籬退縮，恢復現場2車道通行。

劉慶豐表示，施工期間造成民眾交通動線上的改變，感謝市民朋友支持與體諒，捷運工程局將秉持「最小施工範圍，最短施工期程」的目標，早日完成工程施作還路於民。

劉慶豐說，今日完成大園三民路二段953號至929號路段往桃園方向的工程圍籬退縮，提供民眾於農曆過年間提早恢復便利舒適的交通環境。