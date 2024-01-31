大南門碑林石碑日前遭人潑灑不明溶液，化驗結果該不明溶液經分析鑑定為「甘油」。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市大南門碑林日前傳出遭人潑灑不明溶液，62件石碑無一倖免，造成碑體色差並有結晶現象，文化局除報警將現場採集跡證送驗，化驗結果今天出爐，不明溶液經分析鑑定應為「甘油」，初步判斷對石碑不具立即腐蝕性，但為求謹慎，已邀集多位專家學者本周會勘，進一步討論後續清理及修復事宜。

文化局表示，根據正修科技大學文物修復中心藝術修復保存科學研究室報告指出，不明溶液經分析鑑定應為「甘油」，即便鑑定結果呈現石碑並無立即毀損的危險性，但仍強力譴責破壞文物及文化資產的行為，同時也將強化場館及所轄空間的安全管理機制以及巡查強度與頻率。

文化局強調，大南門公園碑林的成立，有其既存歷史脈絡，未來要如何強化文物保護機制，以及是否要移置他處收儲典藏，未來將會邀集各領域專家學者，以開放但本於尊重碑林既有歷史脈絡為前提審慎評估。

文化局呼籲，不論大小、不論是否已具文資身份，每件文物都是歷史的見證，也是台灣獨一無二的珍貴資產，保護文資不應分你我，期望集眾人之力共同珍惜與守護。

警方也於案發後調閱周邊監視器影像，釐清犯案時間，鎖定一名婦人涉嫌朝碑林潑灑不明液體，目前仍在全力追查婦人身分中。