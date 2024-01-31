南投縣埔里鎮中山路3段與大城路口科技執法明（2／1）正式上路，雙向取締超速、闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉等，也是全縣首處科技執法抓「不停讓行人」的路口，警方提醒汽機車用路人除車輛一定要完全停止，距斑馬線至少3公尺停讓行人，違反立即取締開罰。

南投縣警局交通隊指出，埔里鎮中山路3段與大城路口鄰近埔里酒廠，也有連鎖咖啡店進駐，近年超速、闖紅燈、直行與轉彎車輛碰撞事故等肇事率攀升，5年63起車禍事故造成98傷，因此在該路口增設科技執法，成為全縣首處科技執法抓「不停讓行人」的路口，歷經3個月宣導期滿，明天2月1日正式執法。

警方指出，中山路3段、大城路科技執法路口，採雙向取締超速、闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉、不依標誌、標線、號誌指示行駛等，還有取締未停讓行人，提醒用路人停讓行人須完全停止，若距斑馬線上行人行進方向少於3公尺，科技設備即自動拍照、錄影，經查違規屬實即開單，最高可罰6000元，還要被記點。

警方統計，埔里鎮原有的2處科技執法路口，2022年共舉發9518件交通違規項目，其中地理中心碑附近的中山路1段與信義路口共6316件最多，包括超速、紅燈右轉、未依號誌指示左轉、闖紅燈等，以超速占大宗。

警方提醒，交通違規不只荷包失血，還要記違規點數，超速、違規轉彎及不依規定車道行駛等違規記點數1點；拆除消音器、危險駕駛（蛇行、逼車、超速60公里以上）、闖紅燈及紅燈右轉等違規則記點數3點。駕駛1年內遭記12點將吊扣駕照2個月，提醒民眾遵守交通法規。