最富有的寵物出爐！大陸上海一名在公司擔任高級主管的劉姓婦人，年邁臥病多年，但三名成家立業的子女從不曾回家探視，也從來不聯繫，退休多年只靠著一對貓狗陪伴。她幾經考慮下，日前重新立下遺囑，決定將三名子女從遺產繼承人名單中刪除，將自己價值超過人民幣2000萬（約新台幣8767萬元）的房產全部留給這對貓狗。

根據陸媒報導，劉姓婦人從私人企業高薪主管退休多年，因丈夫早年離世，三名子女成家立業後，也幾乎不曾聯繫，只能單身一人過著退休生活，但近年來經常臥病在床，子女卻都不聞不問，讓她感到相當寒心。因此只能靠一對貓狗陪伴在她身邊。

由於劉姓婦人擔心哪一天會突然離世，但龐大的遺產卻沒人繼承。於是狠下心，找律師修改多年前立下的遺囑，決定排除三為子女繼承權，將資產都留給這對貓狗。

但依照大陸現行法律規定，寵物無法作為主人的遺產繼承人，但可以委託遺產管理人照顧寵物，於是劉阿姨將遺產全數捐贈給一家獸醫院，並須用於照顧她的寵物及其後代。

律師簡大為表示，依照民法規定，遺產的繼承主要對象還是以人為主，但如果真的不想留給繼承人，仍可以透過捐贈給特定機構，或是信託方式指定用途，因此這位女士的作法並沒錯，可以將遺產信託特定人士或是機構來照顧寵物，信託人與單位則要承擔相應的法律責任。