2024年1月31日澎湖縣／澎湖馬公分局鎖港派出所31日落成啟用，澎南地區廟宇價逾3千萬元的黃金龜在元宵期間夜晚也賺到有「新飯店」可睡，圖為山水上帝廟的金靈龜。（許逸民攝）

澎湖縣政府警察局馬公分局鎖港派出所新建辦公廳舍今（31日）早落成啟用，偌大寬敞空間除了提供給員警優質的辦公場所和民眾舒適的洽公空間外，其身為澎南地區的唯一警所，自然也成了轄區兩大價逾3千萬元黃金龜，元宵期間，夜晚為防盜賊的棲身「睡覺」首選。

有乞龜習俗的澎湖元宵，遠比春節熱鬧。而鎖港派出所轄內的山水上帝廟的金靈龜王和鎖港北極殿的黃金龜王，互爭寶座之戰，更是澎湖乞金龜的重鎮與相互拚場所在。

但動輒200餘兩重起跳的黃金龜，市價都超過千萬元以上，其中「乞金龜」起源的山水上帝廟，近年金靈龜重達415兩，市價破3千萬元，因此在保全上面更需煞費苦心，所以在元宵節慶期間，廟方會在深夜結束後，在警方戒護下，將黃金龜移駕到鎖港派出所軍械庫裡面託警方看管。

興建於民國71年的馬公分局鎖港派出所，總面積為407.48平方公尺（123.3坪），係地上二層樓磚造建築物，位處馬公市澎南區之交通樞紐，車輛往來頻繁，隨著該地區的發展，業務提升，原有廳舍老舊且內部空間狹隘，辦公場域已不敷使用，為改善民眾洽公與員警工作環境品質，遂於110年夏天原址改建。

本案新建工程預算係屬中央一般性補助款計新臺幣1,800萬元整，列在110-112年3個年度執行，由「陳雄鳴建築師事務所」規劃、設計及監造，總樓板面積598.29平方公尺（181坪），工程經發包於110年8月17日由「欣誠營造工程有限公司」以1,625萬元得標，110年9月15日開工，其間歷經1次變更設計，調整後金額為1,639萬6,000元整，於112年3月23日竣工，112年5月16日完成初驗作業，再於112年10月13日正式驗收合格。

新建的鎖港派出所辦公廳舍亦為二層樓建築物，一樓為員警辦公室、所長辦公室、槍械室、偵詢室、餐廳及廁所，二樓為所長、副所長及員警備勤室、檔案室。外型採用耐候石頭仿岩漆，兼具現代典雅風格，符合警察單位各項業務推展需求與實用性。

澎湖縣長陳光復今早親自出席剪綵典禮，並慰問平日辛勞值勤的員警同仁，期盼新落成辦公廳舍除提供員，更讓洽公的民眾舒適又安心。

議長陳毓仁、副議長藍凱元、議員蘇陳綉色、議員呂黃春金、議員莊光大、議員許國政、議員許育愷、立法委員楊曜助理段湘玲、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、馬公市民代表會主席歐銀花、市民代表吳志宏、市民代表陳永澎、澎湖縣警察之友會理事長趙榮華等均到場。