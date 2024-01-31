檢察官帶隊指揮高雄市調查處會同高雄市政府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，兵分三路至高雄市鼓山區、苓雅區等該超市總(分)店進行稽查，當場發現竄改效期過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等食品。（檢方提供／高雄洪靖宜傳真）

檢察官帶隊指揮高雄市調查處會同高雄市政府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，兵分三路至高雄市鼓山區、苓雅區等該超市總(分)店進行稽查，當場發現竄改效期過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等食品。（檢方提供／高雄洪靖宜傳真）

前立委鍾紹和兒子鍾昇旭為「生鮮先生」連鎖生鮮超市負責人，但他涉嫌與黃姓店長將實際保存期限不滿1年食品，拆封並以透明真空袋分裝後，等上架販售時，再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限標籤貼於包裝上，或是將已逾期商品，以即期品方式在架上販售情形。檢方稽查時發現竄改效期的過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等食品，傳5人到案說明，訊後鍾姓負責人、黃姓店長當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員予以請回。

高雄地檢署日前接獲「生鮮先生」連鎖生鮮超市疑有販售過期冷凍食品情資，立即指派檢察官指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組積極偵辦，經蒐證後，29日由檢察官親自帶隊指揮高雄市調查處會同高雄市政府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，兵分三路至高雄市鼓山區、苓雅區等該超市總店進行稽查，當場發現竄改效期的過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等食品，並傳訊嫌疑人5人到案說明。

檢方表示，鍾昇旭為該超市負責人，在高雄高價住宅區周邊開設多間某連鎖生鮮超市，標榜販售商品為國外進口的生鮮，與35歲黃姓女店長均明知超市冷凍庫所存放的烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒與各類生鮮肉品及火鍋料等食品實際保存期限不滿1年，先將各類食品拆封並以透明真空袋分裝後，等要上架販售時，再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限標籤，貼於包裝上，在3家門市上架販售予不知情消費者，也有將已逾期商品，以即期品方式在架上販售情形。

經承辦檢察官於30日訊問後，鍾姓負責人、黃姓女店長均涉犯違反食品安全衛生管理法、刑法加重詐欺、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員予以請回。