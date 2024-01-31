哈德遜研究中心中國中心主任余茂春31日以「美國台海政策之現狀與未來」，他強調，自1950年韓戰以來，杜魯門總統派遣美國第7艦隊來到台灣海峽就奠定了「不能使用武力改變台海現狀」的美國對台政策，而現今美國將中國定義為全球的威脅不僅在於中國的戰略意圖，更在於中國意圖打破以美國為主的國際秩序框架。

余茂春首先肯定，台灣實際上可以對世界民主做出許多貢獻，台灣對世界的影響力遠遠超過地域與人口。美國的外交政策中，最欣賞的是那些有自信、有自力更生能力的盟友，也就是一個無論誰執政，政府高層為何，都有自理能力的盟友。

余茂春解釋為什麼美國對兩岸政策變化那麼大時指出，外界很注重領導人更替的影響，然而美對台基本政策不是在於外交上承不承認等等，而是從1950年代韓戰開始，杜魯門總統第7艦隊來到台海時，就已奠定「不能用武力改變現狀」的基礎，以不變應萬變，任何總統都不可能改變這點。

余茂春表示，美國前總統川普在外交政策上最大的成就，在於重新建立了全世界對中國大陸的定義，也就是不再把中國視為傳統的中國，而是「對全球的威脅」。他說明，中國大陸的戰略意圖不僅在於台灣及訴諸武力解決與周邊國家領土爭議的訴求，更在於打破目前以美國為主的國際現成秩序。

余茂春續指，以前美國只覺得共產黨很虛弱、經濟不發達，而美國的建國理念是「人人生而平等」，人性都是一致的，只要給他們機會，他們也可以變成好人，你給他機會他都會變成好人，抱著這種幻想讓中共加入國際社會，然而現在這個幻想要破滅了。

余茂春說明，美國的策略佈局全球，旨在把理念相近夥伴結合在一起，團結世界各個民主國家，而中共也已經不是像過去6、70年代一樣單一輸送共產主義了，而是利用經濟、技術上的依賴，來輸送他們的經濟模式，因此要對付中共需要建立全球系統，台灣很此之中有其重要性。

余茂春提到，拜登政府上台後要和中國大陸戰略競爭，然而他不同意此點，他說明，因為競爭就是要爭「冠軍」，但中國大陸現在說要「雙贏」，不是競爭，其實就是個迷魂湯，另外，競爭就是暗示雙方都要遵守競爭裡規則，但是他認為，中國大陸是不遵守規則的。他說，歐洲人定義中國大陸是「制度性對抗」，這還不一定，他認為中共的定義更加真實，也就是「兩種社會制度你死我活的鬥爭」。

余茂春表示，大家猜測若是川普重新上任，是否會對美台關係造成衝擊，然而他信心表示，大家放心，大概不會有什麼太大影響，川普總統說話雖然很直白，但是他的言論背後都有一個非常重要的戰略考量。

余茂春肯定，台灣過去很成功的一點，就是不只把台灣當成地域性的議題，稍早在與各界正要對談時，彼此談及中東、烏克蘭等議題，也就是台灣整個是國際上的重要成員，而這是台灣人需要有的勇氣。

余茂春也提到，早上跟蔡英文總統說，大小不重要，中共太大太胖，體弱內部有很多毛病，台灣有國際支持很重要，然若他認為，即使沒有國際支持，台灣也要撐得住，且只要能撐得住，國際資助就會愈多。

余茂春最後提醒，中國大陸向台灣打第一槍後，一定會去聯合國大會，就台灣究竟是否為中國大陸一部分進行投票。而關於中共目前挖角我邦交國，他指出，為什麼不反其道而行？跟立陶宛、捷克等建立外交關係，只要有一個國家這麼做，相信其他國家也會跟進。