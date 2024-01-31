總統當選人賴清德拋出「民主大聯盟」組閣概念，強調不分黨派，用人唯才。前大使介文汲今於廣播節目《千秋萬事》提到，賴清德應是想安穩度過剛上任還不穩定的這陣子，他也指出，總統府祕書長林佳龍「胸懷大志」，就是第2個賴清德，恐怕會在賴清德前4年執政一塌糊塗時，跳出來挑戰賴的位子。

王淺秋表示，目前新國會要成為少數政府新氣象，各政黨制衡，民進黨也不再能為所欲為。而賴清德說要跨黨派組閣，過去聯合政府概念都是黨對黨對談，然而扁政府時代卻是個人邀約，導致許多人員從此披上民進黨戰袍，因此國民黨擔心的就是單獨挖牆腳。

介文汲認為，賴清德目前打算應是在敏感時期度過剛上台的那一陣子，而關鍵還是在於閣揆，但他認為，林佳龍不要妄想了，林佳龍就是第2個賴清德，等賴清德前4年搞得一塌糊塗，就會跳出來挑戰賴清德，跟過去賴清德挑戰蔡英文總統時一樣。

介文汲點出，林佳龍胸懷大志大家都知道，賴清德對於這種人應該是防範心態，他批評，日前看電視訪問林佳龍時，林稱與賴沒有討論到組閣相關問題，還笑得很開心，「這種求官嘴臉我看是比國民黨求官嘴臉更難看」，他狠批民進黨這群人真的是一點修養都沒有。

介文汲指出，林佳龍逼宮傾向非常強，好奇到時賴清德要如何發落他，因為林現在是總統府祕書長，若狠一點就叫林退休，領導正國會，反正正國會也快完了。他認為，賴清德講那麼多就是要組聯合政府，不過雖然他表面威風，到處訓話，但其實內心非常惶恐，因為他只有40％選票。