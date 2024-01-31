37歲女星北川景子和樂團BREAKERZ的主唱、第74代內閣總理大臣竹下登的外孫DAIGO於2016年結婚，同年生下一女，去年兩人宣布懷了二胎，但沒公布寶寶性別。今(31日)DAIGO在部落格中宣布二胎平安誕生，是「長相看起來很威嚴的兒子」，夫妻倆集滿「好」字，目前母子均安，謝謝大家的關心。

北川景子早年演出過真人版《美少女戰士》，代表作還有《房仲女王》、《HERO2》等，她年輕時被相中擔任雜誌模特兒出道，8年前與DAIGO結婚，去年9月她宣布懷了二胎，會繼續一邊努力工作，一邊養好身體，也不忘提醒大家近兩個月的活動她會坐在椅子上進行，盼大家能夠諒解，也期待跟粉絲見面。

DAIGO宣布母子均安，兒子長得很有威嚴。（圖／翻攝自DAIGO Official Blog）

今稍早，DAIGO在部落格宣布成為二寶爸爸，第二胎兒子前幾天出生，長得很有威嚴，他感謝老婆辛苦生下孩子，也感謝婦產科醫療團隊對他妻子無微不至的照顧。而DAIGO出生在名門之家，過去北川景子生第一胎時，就有日媒報導婆婆內藤圓子送上位於東京高級住宅區的豪宅，要價約2億日圓（約4200萬台幣），這次迎來二胎，婆婆是否會再送豪宅，也令外界好奇。

而DAIGO升格為父親後，先前在節目《DAIGO下廚趣》曾分享家庭趣事，他表示太太廚藝好，自己也會去搶做家事，「我老婆做飯，我洗碗，我們合作無間，老婆對於料理比較拿手。」北川景子每天還要負責做女兒去學校要吃的便當，她認為太太要一早起床做飯很辛苦，希望自己接下料理節目後廚藝也能有大進展，未來讓妻子更輕鬆。