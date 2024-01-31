桃園市復興區時常無預警跳電、停電，去年甚至引發幼童停電點蠟燭釀民宅火災，民怨不斷。市府經濟發展局邀請台電公司至復興區公所開改善說明會，台電允諾全區老舊設備汰換經費無上限，也會設置全區自動化開關與饋線等措施，期盼改善山區用電權益與安全。

復興區長蘇佐璽說，政府推動原住民保留地禁伐補償後，居民不開墾造林會有補助，導致山區路樹、竹子成長，長的太高、太茂盛摩擦電纜線，山區也會有許多小動物啃咬電線，都是造成山區常停電的原因。另外，復興區電線、電纜及開關箱，雖然未到汰舊換新的年限，但相關設備老舊還時常冒出火花，也容易導致跳電、停電。

去年8月、11月復興區公所陸續透過立委高金素梅、伍麗華向台電公司表達抗議，停電太頻繁導致生活不便，桃園市政府去年底也請養工處全面修剪山區樹木及竹子，停電情形稍微改善。

台電桃園區處表示，將於今年3月15日前完成復興區電纜線及設備全面巡檢工作，若有發現線路及設備弱點，會立即辦理改善，而台電也會督導樹竹修剪承攬商做好修剪後的殘枝善後工作，不得妨礙民眾土地使用及造成環境汙染。若鄉親有發現殘枝善後不當情形，可由里長透過LINE群組立即反映，由台電立即派員處理。

另外，雪霧隧道改善工程關係復興後山供電穩定度，該工程的支線埋設，涉及到私人土地，將由復興區公所會同台電召集地主、當地里長現場勘查，儘速取得土地使用同意書，以利汛期前完成工程施作。