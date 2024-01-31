雲林縣東勢鄉「國際台灣胡蘿蔔日」將於3月2日登場，1月31日舉辦記者會，邀大家3月2日來參加萬人拔蘿蔔活動。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉為全台胡蘿蔔最大產地，雲林縣政府因此與在地企業「VDS活力東勢」公司共同規畫「國際台灣胡蘿蔔日」活動，訂定每年3月第1個星期六為「國際台灣胡蘿蔔日」，31日舉辦記者會，邀大家3月2日來拔蘿蔔，現場並展示日本農機公司為台灣量身訂作的胡蘿蔔採收機，展現傳統農業轉型科技農業的跨國合作成果。

「2024國際台灣胡蘿蔔日」記者會由雲林縣政府農業處長魏勝德、新聞處長卓宜姿、東勢鄉長張健福、「VDS活力東勢」總經理王文星等人共同主持，活動將於3月2日在東勢鄉鐵馬道登場，今年邁入第3屆，預計吸引超過1萬5000人一起採集彩色胡蘿蔔。

王文星表示，東勢鄉有最優質的胡蘿蔔，從種植到管理都獲得國際認證，所生產的胡蘿蔔銷售國內外廣受好評，希望透過胡蘿蔔日將雲林優質農產品介紹給更多人。也藉由一系列農業活動，讓民眾體驗胡蘿蔔採集過程，了解對環境友善的種植方法，同時實踐公司推動友善農業與食農教育的承諾。

王文星說，記者會特別展示由日本OSADA農機公司針對台灣設計的胡蘿蔔採收機，這不僅是一項農業機械創新，更是永續農業發展的關鍵。採收機的高效率採收技術能提高20％人力，在8小時內採收36公噸胡蘿蔔，有助解決農村人口老化、缺工等問題，同時提升台灣胡蘿蔔的國際競爭力。

魏勝德、卓宜姿指出，東勢鄉有最好的土質與氣候，能種出最健康、安全、美味的胡蘿蔔，可說是胡蘿蔔的故鄉。今年胡蘿蔔日除了拔胡蘿蔔活動，還有幼兒農機玩具，可讓孩子體驗農夫耕種的日常，並有寓教於樂的闖關活動、最具胡蘿蔔特色的「胡氣市集」，非常適合全家同樂。