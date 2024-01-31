縣長鍾東錦贈匾給金鷹獎得主徐敬宗。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有愛無礙！分別因為罹患自閉症與漸凍症的患者徐敬宗和朱清良，一位勇於接受挑戰努力學習而成為照顧服務員，以回饋社會為樂；另一位則正向面對疾病投入免疫學研究，成為學界與病友溝通的橋梁，雙雙獲得第27屆金鷹獎殊榮。苗栗縣長鍾東錦31日接見並頒發匾額表揚，肯定兩人突破疾病障礙各自在擅長的領域發光發熱，走過坎坷邁向坦途，名副其實是身心障礙者最佳典範。

衛福部每年從各界推薦優秀身心障礙者名單中，遴選出10位金鷹獎得主，苗栗縣今年囊括2個名額，分別是台灣大學免疫學研究所副教授朱清良，及慈佑醫院的照顧服務員徐敬宗。朱由太太游燕伶陪同，徐則由雙親徐泓竹及連靜娟陪同，接受縣長鍾東錦與社會處長楊文志頒贈「績優群倫」、「克展嘉猷」匾額致賀，並致贈紀念品。

兩位金鷹獎得主的家人，分享他們照顧患者的心路歷程。游燕伶指出，58歲現為副教授的朱清良，6、7年前得知確診漸凍症時，宛如晴天霹靂，一度讓他非常沮喪，後來加入漸凍人協會後，開始以正向態度面對這項疾病，儘管身體狀況下滑，但從國家衛生研究院到國立台灣大學醫學院免疫學研究所，仍戮力於研究與教學領域，更體認到必須勇於接受現況，並發揮所長研發輔具幫助其他病友和家屬，目前尚有研究計畫正在執行中。

朱清良本身是免疫學專家，後來在各方資源的協助下，廣泛蒐集病症相關資料，進而開發腦波儀與話音合成系統，強大的功能嘉惠患者和家屬，進而成為學界和病友間溝通的橋梁，讓他備感欣慰逐漸走出陰室。

朱清良太太游燕伶強調，朱獲獎並不代表他是最優秀的，他只是在專業領域盡一己之力，希望幫助更多有需要的人，也只代表病友和家屬接受這份榮耀。

「我是一個勇於接受挑戰、學習不設限的人。」24歲的徐敬宗是自閉症患者，年幼時明顯有語言障礙，在父母耐心教導並接受各式治療下，取得長榮大學醫學社會暨健康照護學士學位，努力學習多項才藝與技能，一路上也受到許多協助，最後選定一份能幫助別人的工作，目前在慈佑醫院擔任照顧服務員1年7個月，期許善用自己所學回饋社會，關懷老弱促成良善循環。

擔任教職的徐媽媽連靜娟在分享經驗和心得的同時，也感謝包括縣政府等公私部門，還有縣長鍾東錦伉儷和不少民間社團，都提供了許多奧援當後盾。

兩位金鷹獎得主獲獎背後，都有一段感人的背景和故事，縣長鍾東錦讚許家人的細心與耐心，並肯定他們勇於接受逆境挑戰，突破疾病的侷限，依自己的理想全力以赴，最終都達成目標且有所成就，朱清良和徐敬宗正是身心障礙者的最佳楷模，獲獎實至名歸。

鍾東錦詳細詢問並關心疾病社團的組織和運作情形，鼓勵更多熱心企業或個人挹注資源到這些社團，協助病友和家屬，也期待具有能力者，勇敢站出來傳承經驗和專業，造福更多需要幫助的人，共同提高苗栗的幸福指數。