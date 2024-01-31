友達2023年營收2480億元，彭（又又）浪表示，去年關鍵字就是「庫存」，上半年受調整庫存影響，但下半年回到庫存回到健康水準，季節性成長明顯，第4季因為消費市場相對疲弱，抵銷車用產品成長，不過，友達2023年整體營收仍成長0.5％。

由於各面板廠彈性調整稼動率相當明顯，今年面板景氣帶來復甦契機。在IT方面，AI PC今年相當熱門，且2020年疫情帶動一波銷售潮，歷經4年後，今明兩年可望帶來換機潮，而今年還有奧運、歐洲盃等大型賽事，有望帶動大尺寸TV的成長。

整體而言，2024年還是有不確定性，觀察幾個重點包括：美國升息停止後，通膨下降到預期範圍內，下半年降息可能；紅海危機造成運輸問題，是否排擠艙位，導致運輸成本上揚；國際幾各國家的大選，政經情勢是否穩定，這些若能得到控制，整體政經環境持續改善，惟還不到強勁復甦階段。

友達在車用產品表現持續亮眼，車用相關營收在2023年達到430億元，占整體營收比重17％，今年全球汽車銷量預估成長3％，由於智慧座艙、車用面板數量及面積都快速放大，友達也收購德國BHTC，增加車用的產能及技術能力，未來幾年友達車用產品營收仍可持續維持兩位數成長。