新漢2023年受疫情後庫存去化以及整理北京興漢後影響，整體營收下滑，觀察各事業群相對業績表現，其中以專注在AI影像辨識系統的子公司綠基在極具挑戰性環境下依然維持水平表現，目前綠基智慧影像安控已由影像動態偵測分析技術升級到深度學習的物件辨識，從嵌入式前端攝影機到後端電腦運算皆提供完整解決方案，此外，與智慧商港貨櫃辨識自動化及城市執法科技應用相繼順利結案，綠基也規畫於今年第四季登興櫃，後續發展可期。

後疫情時代少人化的應用需求可望在2024年持續被凸顯，新漢除綠基智慧安控亮眼表現外，在智慧交通的部分，新漢加入NVIDIA合作夥伴網路(NPN)，深耕Edge AI產品線並鎖定相關智慧化應用服務如智慧交通安全，於年初與德國及香港解決方案應用商簽訂軌道智能交通應用合作、AI網通技術－NCS網路通訊事業部PCB製程專利技術有望發酵，為3.2T超高速網路新時代提前部署、5G智慧製造工廠－新漢智能將推出新版iAT2000 Plus雲智化監控系統，提供一站式智慧製造顧問與碳盤查系統整合服務、機器人應用－創博與瑞薩電子達成策略合作打造可量身訂製的嵌入式功能安全運算平台和運動控制解決方案，結盟台美德合作夥伴推出之模組化x86功能安全機器人解決方案正與日本及歐美大廠洽談中、智慧醫療－MHI事業部醫療智慧化系統，預計今年於洗腎資訊化軟體、智慧藥櫃系統及相關子系列產品將有所斬獲。

新漢提到，客戶仍都在，但庫存過高導致訂單遞延，目前庫存去化進尾聲，海外數項專案簽定、綠基AI影像辨識方案等動能發酵，各單位智慧化應用商機持續發酵，新漢也持續加速推展各領域Edge AI軟硬體解決方案垂直應用，新漢審慎樂觀看待2024年營收表現，庫存去化進尾聲，預估第二季起逐步回穩，今年第三季可望迎來強勁成長，整體今年度可望優於去年表現，並看好後續ESG製造業轉型題材。