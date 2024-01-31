張、黃男等人佯賣虛擬貨幣，2022年與買方「小王」談妥3萬顆泰達幣以86萬餘元成交，雙方在車內交易，黃清點現金無誤，翻臉持辣椒水狂噴「小王」，並叫張開車速離，「小王」雙眼刺痛仍奮力搶回錢，抱錢跳車逃離致多處骨折。法官依攜帶凶器強盜未遂罪判張及黃各2年、1年9月，黃已和解獲宣告緩刑5年，可上訴。

23歲張男、18歲黃男及綽號「小白」男子在2022年7月5日在台中市大里區河堤，共謀佯賣泰達幣（USDT）強盜買方，「小白」要求兩人購辣椒水備用，由綽號「小叮噹」男子以通訊軟體與買家「小王」聯絡，約定USDT單價28.7元，3萬顆賣86萬1000元。

「小白」指示張，租車載黃到中市西屯區1家銀行前與「小王」碰頭，「小王」攜現金進車右後座，黃也進後座清點現金後，張佯裝打電話回報將泰達幣轉進「小王」的電子錢包內，黃即持辣椒水狂噴「小王」，並叫張快加速開離。

「小王」雙眼遭辣椒水攻擊，刺痛難以睜眼，仍奮力搶回現金，開車門跳下行駛中車輛逃離，造成左側髕骨及右足跟骨等處骨折，並報警處理。中市警方循線隔天晚間查獲張及黃，查扣辣椒水等證物，「小白」及「小叮噹」另案偵辦。

張、黃兩人坦承犯行，但辯稱辣椒水並非《刑法》所稱「凶器」；辯護人指稱，應僅成立搶奪未遂罪，黃是取得款項後，才噴辣椒水；且車未上鎖，被害人可自行跳車，未遭壓制致不能或難以抵抗。

「小王」證述，他佩戴眼鏡雖局部擋住辣椒水，但很刺鼻、被噴到的皮膚刺痛、眼睛睜不太開，他突遭噴辣椒水，車子又加速駛離，他恐遭不測，為求自保才跳車。

；黃也證稱，他噴辣椒水攻擊時，也噴到自己眼睛，先去清洗眼睛及醫院就醫。法官認定辣椒水實具危險性，屬「凶器」，且被害人當時自由已遭完全壓制，達不能抗拒狀態。

法官依攜帶凶器強盜未遂罪判張、黃各徒刑2年、1年9月，因黃已與被害人達調解，並履行完畢，應知所警惕，宣告緩刑5年，提供200小時義務勞務及法治教育3場，緩刑期間交付管束。