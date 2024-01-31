根據中國國家統計局1月31日發布官方統計數據顯示，1月份製造業採購經理人指數(PMI)為49.2％，微幅回升，但製造業活動連續第四個月處於萎縮。路透分析，這表明2024年初，中國製造業及整體經濟仍在掙扎著重獲勢頭，但難以恢復動力。

根據中國國家統計局發佈統計，1月份製造業採購經理指數(PMI)從去年12月的49％升至1月的49.2％，上升0.2個百分點，但仍低於50％的榮枯線。

此項數據是這個全球第二大經濟體在新年伊始表現的頭一份概要，此結果與之前路透對經濟學家調查的預測一致。在嚴厲的新冠疫情防控政策之後，中國經濟的復甦比預期的更艱難。

此外，數據也受到春節影響，因農曆新年即將於2月10日到來，工廠可能會提前關閉，讓工人提前回家過節。

報導引述上海保銀資產管理有限公司(Pinpoint Asset Management)首席經濟學家張智威(Zhiwei Zhang)表示，「通貨緊縮壓力持續存在，經濟動能依然低迷。」他預計中國央行將在今年上半年降息以提振內需。

分類指數顯示，新訂單指數、生產指數略為回升，顯示市場需求改善，但原料庫存指數、從業人員指數下跌，連同新訂單指數，三者均低於50％。新訂單指數為49.0％，連續第四個月收縮；新出口訂單升至47.2％，連續第十個月收縮。

為了刺激經濟增長，中國央行行長潘功勝上周出乎意料地宣佈將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供1兆元（人民幣）長期流動性。

中國經濟面臨房地產業不斷出現暴雷、地方政府債務風險、通貨緊縮壓力、外資大舉撤離、青年失業率高居不下、經濟增長乏力之際，中國的國內股市即A股跌跌不休，成千上萬網民哀嘆血本無歸。中國當局試圖重振經濟，任務艱巨。

在非製造業部分，包括服務業和建築業等的商務活動，據中國國家統計局稱，非製造業採購經理指數(PMI)為50.7％，比上月上升0.3個百分點，高於臨界點，並且是去年9月以來的最高水平。

分行業看，服務業商務活動指數為50.1％，比上月上升0.8個百分點，在經歷兩個月收縮後恢復增長；建築業商務活動指數為53.9％，比上月下降3.0個百分點，增速明顯放緩。從行業看，鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0％及以上。

1月份包括製造業和服務業在內的綜合PMI產出指數為50.9％，比上月上升0.6個百分點，是四個月高點。

凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟主管朱利安·埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)表示：「目前尚不清楚PMI的最新上升是否反映了1月份的進一步改善，還是僅僅是情緒效應。」「無論如何，這都進一步證明中國的增長勢頭正處於新一輪復甦之中，儘管其基礎仍然不穩固。一旦當前的政策支持削減，就不太可能持續下去。」

國際貨幣基金組織(IMF)30日將中國今年的經濟增長預測從4.2％上調至4.6％，這得益於當局的大力財政支持以及房地產行業放緩的程度較預期為輕。

中國將於3月份全國兩會公佈2024年的經濟增長目標，政策人士預計，北京將維持與去年類似的5％左右的增長目標。