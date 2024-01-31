大陸民航局30日宣布，2月1日起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行；民進黨發言人吳崢表示，民進黨嚴正抗議；中共這樣「軟土深掘」、不斷挑釁的行徑，只會讓台灣社會對北京當局更缺乏好感與認同，繼續傷害兩岸互信與區域安全。

他強調，中國片面宣布，不只忽視雙方曾經的溝通結果，也無視我方對於兩岸關係的善意，片面改變現狀是這樣不負責任，也嚴重影響飛安。

對於中國片面宣布啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東飛行一事，吳崢指出，蔡英文總統就任與賴清德當選總統以來，多次重申對兩岸關係「承諾不變、善意不變」 ，並希望能在「對等、尊嚴」基礎上進行對話、共同促進雙方人民福祉。

他說，但中共的相關作為，不僅忽視雙方曾經的溝通結果，也完全無視於我方對兩岸關係承諾、善意均不變的宣示，更是不斷在片面改變、破壞現狀。中共不負責任的作為，不但嚴重影響飛航安全，更將衝擊區域穩定。

吳崢呼籲，中共當局應早日回到正常、對等的兩岸溝通機制，以負責任的態度務實處理攸關生命安危的飛安議題，把相關飛航與人民安全的影響降到最低，而非一意孤行、拒絕溝通，一再以片面措施破壞台海現狀。中共這樣「軟土深掘」、不斷挑釁的行徑，只會讓台灣社會對北京當局更缺乏好感與認同，繼續傷害兩岸互信與區域安全。