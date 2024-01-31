聯發科現任總經理陳冠州以技術專長，現任財務長顧大為則主要負責財務以及溝通，隨著雙營運長制上路，聯發科營運也將迎來新一輪的新氣象。
聯發科今日最新公告最新高層人事案，現任總經理陳冠州於2月1日擔任總經理暨營運長，現任公司執行副總經理暨財務長顧大為，於2月1日擔任共同營運長及公司執行副總經理暨財務長，並將持續擔任發言人職務。
聯發科(2454)最新公告，總經理陳冠州與財務長顧大為將自2月1日擔任營運長，採取雙營運長制。
聯發科現任總經理陳冠州以技術專長，現任財務長顧大為則主要負責財務以及溝通，隨著雙營運長制上路，聯發科營運也將迎來新一輪的新氣象。
聯發科今日最新公告最新高層人事案，現任總經理陳冠州於2月1日擔任總經理暨營運長，現任公司執行副總經理暨財務長顧大為，於2月1日擔任共同營運長及公司執行副總經理暨財務長，並將持續擔任發言人職務。
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