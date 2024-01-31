衛福部26日公布各層級醫院「三班護病比」標準，宣布新制將於3月1日上路，竹北市東元綜合醫院為鼓勵護理師堅定留任，同時招攬新血加入，宣布為白衣天使全面加薪，再加碼提供18萬留任獎金照顧護理師，月薪超越7萬元，有望進階再調薪，還要招募年薪百萬藥師，優渥薪資為病人照護安全搶才留才。

東元醫院院長黃忠山強調，護理師是醫療院所很重要的核心團隊，是醫療工作中病人照護品質的監督者，更是病人在虛弱無助時的一盞溫暖燈火，為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，也號招白衣天使重返職場，院方搶在年前宣布今年第一季起為臨床護理人員全面再調薪！

院方宣布大學護理師加大夜津貼薪資，每月可望超越7萬元、留任獎金高達18萬、特殊單位津貼最高達3000元，能力進階津貼最高可達6,000元，平均年薪來到70萬到100萬，還享專業證照培訓補助、租屋補貼、關係企業子女就學優待等多重福利。

院方指白班薪資就衝破43K，還不含績效獎金及其它津貼等，另外還有豐厚的留任服務獎金，新進藥師也能突破年薪百萬，每月薪資可望超越9萬元，專業職級津貼最高1萬元。

藥劑部主任沈雅敏認為，臨床用藥種類廣泛，國際新藥發展快速，醫院藥師的專業度要求高，藥品的使用與管理繁雜，提高藥師的薪資福利留才，也是提升病人的用藥安全而努力。

副院長黃禹仁說，校園人才培育方面投入每人最高24萬元獎助學金，吸引準護理師、準藥師投入專業所學。東元永續幸福職場，體恤臨床人員的辛勞，針對薪資福利、輪班制度與職場環境作滾動式調整，增加企業凝聚力，期待透過惜才福利、揪團及推薦獎金制度，鼓勵醫院的臨床人員有意願堅持在專業領域，造福更多病人，為醫療永續共同努力。