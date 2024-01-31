農曆春節將至，聚餐機會增加，嚐遍美食之際，不可忽視潛藏的健康隱患「尿酸」。亞東醫院骨科部醫師吳凱文提醒，美食雖然誘人，但攝取過量可能導致尿酸水平升高，痛風不知不覺中找上門，一旦發作，除了帶來強烈的劇痛和不適，更會影響年節的心情與行程。

吳凱文分享，從事業務的55歲陳先生，因工作關係常需應酬續攤，由於未能好好控制飲食習慣，加上工作繁忙，只是依賴止痛藥緩解大拇指關節痛，沒有定期就診控制，長年尿酸結晶累積而長出痛風石，後期甚至只能穿著夾腳拖，嚴重影響正常生活，在與醫師討論後決定「超音波刀震碎痛風石微創手術」，目前也已經完全康復出院。

吳凱文表示，「超音波刀」是利用超音波高速震動的技術，將痛風石震碎並洗出體外。特色在於「切軟不切硬」，與傳統手術刀不同，超音波刀能夠震碎痛風石，同時又不傷害周圍的肌肉、神經或軟骨組織，減少不必要的組織損傷。手術傷口比1元硬幣還小且復原期短，降低術後感染機率，對心臟血管疾病、新陳代謝疾病或糖尿病的病患而言，超音波刀的微創手術只需半身麻醉或局部麻醉，大幅降低併發症機率。

吳凱文說明，痛風發作超過3年的患者，有相對較高的機率出現「痛風石」。「痛風石」好發部位通常在關節、軟骨或耳朵，雖然痛風石並不像急性痛風性關節炎那樣引起劇烈的疼痛，但若痛風石過大，就可能導致關節變形，並造成關節或內臟器官的損害，甚至可能面臨截肢的嚴重後果。

最後吳凱文提醒，手術雖然可以清除痛風石，但術後仍需遵循醫囑進行藥物治療，日常生活中也應嚴格控制飲食及體重，以降低尿酸與罹患其他心血管疾病等風險。建議平常遠離高脂肪食物、減少酒精攝取，並減少攝取高普林食物，如內臟、海鮮或濃縮肉汁等；記得每天喝水超過2公升，增加蔬菜和低糖水果的攝取量，並保持規律的生活作息，才是遠離痛風最有效的方法。