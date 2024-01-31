2024年甫開春，00878好消息不斷，根據臺灣集中保管結算所數據顯示，00878今年一月以來受益人數持續增加，以118.8萬人超越台積電的117.7萬人，僅次於中鋼的123.3萬人(1/19)，晉級為投資人數第二大標的；且集中保管結算所的大數據平台亦統計，截至2023年底，國內投資人持股前10大的第3名就是00878， 00878同時也是22歲以下學生族、以及上班族和家庭主婦等三大群組裡，持股最多、最喜愛的ETF。

儘管2023年台灣ETF市場股債ETF百花齊放，國泰永續高股息(00878)整體受益人數仍較2022年增加了386,320人，規模大增1118.33億元，連續兩年增加超過千億元；證交所公布最新的12月資料亦顯示，00878定期定額戶數已超過21.6萬戶，在所有ETF中排名第二大。該ETF為季配息。

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑提到00878獲得台灣最多投資人青睞的主要原因有三，一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展，擄獲台灣投資人及年輕族群的高度認同，二是手續費相對便宜，投信投顧公會公佈的2023年總費用率，00878再度成為總費用率最低的高股息ETF之一，全年僅0.46%！第三是具備隨漲抗跌的特性，相當適合作為長期退休金規劃，也是穩健型投資人的首選。