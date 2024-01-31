管制範圍與路線圖。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

春節連續假期將至，苗栗縣三義鄉、銅鑼鄉有炮仗花、勝興車站及龍騰斷橋等景點，預計將湧入不少旅遊人潮。苗栗縣苗栗警分局31日指出，將在台13線等易壅塞路段實施交通管制措施，請用路人注意。

針對三義慢城鐵道自行車、勝興車站及龍騰斷橋等景點，苗栗警分局表示，三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口，並循原路或深水農路經縣道130線離開；三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口，並循原路折返。

苗栗警分局指出，三義木雕博物館部分，台13線北上將視車流狀況禁止左轉進入縣道130線，請直行至下一路口（八股路）左轉往木雕博物館。

另外，銅鑼地區台72線與客屬大橋路口號誌春節連假期間，將改為3時相管制，同時開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，有效疏導車流。

苗栗警分局表示，針對各風景區停車位已作縝密規畫，並設立指示牌引導停車，有效縮短民眾停車時間。未來春節連假，大多數人都會出遊或是拜訪親友，上路前記得檢查車況（5油、3水），事先做好路線功課、養足精神，善用替代道路。

而年節期間傳統市場周邊道路，如苗栗市中正路、中山路及各大賣場均有大批民眾前往採購年貨，為避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，警方也將規劃相關管制及疏導作為，除了要防搶、防竊外也在重要路口執行交通疏導，讓大家「買的安心、逛的放心、」。