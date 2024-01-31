基隆市消防局今日中午12時48分接獲八尺門執檢站通報指出，在基隆嶼島礁附近發現一名釣客落海，並由漁船救起送回執檢站，消防局獲報立刻派遣中正分隊前往搶救，但抵達現場時該名釣客無呼吸心跳，已轉送往三軍總醫院正榮院區搶救中。

岸巡人員初步調查，落海的釣客原在基隆嶼島礁上釣魚，不慎落海後，被峰帝號漁船救起，趕緊將船開進漁港，送上岸急救。

救護人員抵達時，發現溺水釣客為71歲簡姓男子，已無呼吸、心跳，即刻送往三軍總醫院正榮院區搶救，並連繫家屬前往醫院。至於落海原因，還有待進一步調查。