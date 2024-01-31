「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」31日在內政部國土管理署吳欣修署長見證下，由高雄市副市長林欽榮及高山林水務股份有限公司董事長郭濟安共同完成簽約，立法委員許智傑、水利署副署長林元鵬及多位市議員到場見證。該廠民間投資金額達80億元，預計117年底開始供應再生水，119年底全期每日供應7萬噸高品質再生水予台積電公司使用。

見證簽約儀式嘉賓。(圖片來源:高雄市水利局提供)

林欽榮表示，為了成為產業發展的強力後盾，市府積極佈署開發再生水，在內政部國土管理署指導及支持下，已推動鳳山及臨海再生水廠，並於110年起推動北高雄再生水計畫，規劃興建橋頭及楠梓再生水廠，去年橋頭再生水廠已開始興建，今年楠梓再生水廠也將如火如荼的展開，以確保高科技廠商所需的水資源供應無虞。

市府去年年中開始即積極推動招商作業，經甄審後由山林水企業聯盟取得最優申請人資格，其成員包括山林水環工、新宏興營造及力麒建設公司，並成立高山林水務公司，團隊參與過國內再生水廠及污水處理廠之規劃、設計、施工及營運，具有全面設計能力、豐富執行經驗與完善經營能力，將確保高雄第四座再生水廠能如期如質完工。

高雄市政府推動產業轉型及半導體S廊道不遺餘力，並已超前部署規劃高品質再生水提供高科技產業使用，確保台積電公司於未來廠區之用水無虞。市府將持續與民間廠商攜手合作，推動再生水廠如期如質完成，未來高雄市總計可供應每日22萬噸再生水，促使再生水成為高雄產業發展穩固的基石。