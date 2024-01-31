以醋、鹽與砂糖等作為調味而成的「醋飯」，可說是日式料理的靈魂，深受不少人喜愛。對此，功能醫學醫師歐瀚文表示，根據研究指出，食用醋飯對於促進消化、控制血糖及體重管理等，可帶來正面影響。然而，凡事應以適量為原則，他提醒，若過量吃醋，恐會有胃部不適、損害牙齒、藥物相互作用、低血糖，以及攝入過多的鉛等潛在健康風險，不可不慎。

歐瀚文於臉書專頁「歐瀚文醫師 功能醫學發文」發文分享，根據研究指出，食用醋飯可為身體帶來3大潛在好處，首先他表示，醋的酸性有助於促進消化，使身體更有效吸收營養；其次，有研究發現，醋可能有助於降低飯後血糖數值，對於糖尿病管理有正面影響；最後，有研究表明，食用醋可能對體重管理有一定程度的影響，但效果因人而異。

即便食用醋飯可能有上述好處，歐瀚文強調，其對健康影響因個體差異而異，適度食用才是關鍵。他並提醒，過量食用醋及某些特殊情況下，可能會對健康產生以下5大壞處：

1、胃部不適：過量食用醋可能導致胃部不適，引起灼熱感、胃潰瘍或其它胃部問題。

2、傷害牙齒健康：醋的酸性可能損害牙齒琺瑯質，導致牙齒敏感或蛀牙。

3、低血糖人群注意：對於有低血糖問題族群來說，過量攝取醋可能增加低血糖的風險。

4、醋中的鉛：某些醋可能含有鉛，長期食用可能對健康造成危害，因此，選擇良好高品質的醋很重要。

5、藥物相互作用：醋可能與某些藥物發生相互作用，建議用藥要隔段時間。

家醫科醫師李思賢過去曾在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文推崇吃醋的好處，他提到，其具有控制血糖高低、增加飽足感、補充胃酸及改善高脂蛋白血症等作用。而很多人會喝醋養生，李建議，隨餐飲用尤佳，可把醋加水配成隨餐的飲料，或加點氣泡水，但不要直接喝，務必要稀釋，否則會傷食道及牙齒；此外，也可以將醋當成調味料融入料理，也是不錯的選擇。