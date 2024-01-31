農曆春節舉家出遊，卻也是宵小橫行旺季，為了守護民眾居家安全，台中市警局配合「加強重要節日安全維護工作」，特別規畫「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，民眾春節期間外出，可事前撥打110等電話，申請警察協助住居安全維護，透過增設巡邏箱，搭配不定時加強巡邏，守護民眾住家安全。

台中市警局在去年春節期間，共受理674位市民及25位外僑舉家外出住居安全維護的申請，並圓滿達成守護任務，深獲申辦民眾與外僑的好評與讚許。今年持續擴大服務深度與範圍，製作英文、日文、印尼文、越南文及泰文等5國語文宣導單，好讓外國僑民在台灣春節連假期間，也可以安心返國度假。

市警局表示，市民及外僑朋友在農曆春節期間，不論是外出訪友、出國旅遊，都可以選擇撥打110報案電話、簡訊報案（0911-510915）或110視訊報案系統、親自到各分駐（派出）所等方式，申請警察協助住居安全維護。

警方受理後會派員現地勘察，將住家納入巡邏路線，或在適當地點增設臨時巡邏箱，透過不定時加強巡邏，為民眾守護家園，呼籲春節期間需舉家外出，有住居安全維護需求的民眾與外僑，可盡早提出申請。